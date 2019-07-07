В ЛНР намерены передать иск в МУС из-за обстрела домов в Голубовском

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что материалы по обстрелу жилых домов в поселке Голубовское в Донбассе будут переданы в Международный уголовный суд.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.

"Факты очередного преступления, совершенного командиром 14-й бригады ВСУ в отношении жителей республики, задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также оформляется иск в Международный уголовный суд", - заявил Филипоненко.