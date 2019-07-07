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РИА Новости

В ЛНР намерены передать иск в МУС из-за обстрела домов в Голубовском

Вчера, 15:35
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что материалы по обстрелу жилых домов в поселке Голубовское в Донбассе будут переданы в Международный уголовный суд.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 июля, 20:39
Жители обстрелянного силовиками поселка в ЛНР пригласили Зеленского в гости
"Факты очередного преступления, совершенного командиром 14-й бригады ВСУ в отношении жителей республики, задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также оформляется иск в Международный уголовный суд", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что Народная милиция хочет привлечь к ответственности командира бригады, с позиций которой велся обстрел по населенному пункту.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМеждународный уголовный судВ мире
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