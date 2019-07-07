ЛНР возложила ответственность за обстрел патруля ОБСЕ на бригаду ВСУ

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков 54-й бригады ВС Украины в обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ заявила, что 4 и 5 июля наблюдатели миссии попали под обстрел, работая на подконтрольной ЛНР территории в районе населенного пункта Золотое. Народная милиция ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики препятствуют работе СММ ОБСЕ у линии соприкосновения.

"В целях препятствования работе наблюдателей миссии ОБСЕ на участке разведения 5 июля личным составом первого батальона 54-й бригады ВСУ по указанию (командующего операцией Объединенных сил Украины Александр - ред.) Сырского из стрелкового оружия был обстрелян патруль миссии, работавший в районе населенного пункта Золотое-5", - заявил на брифинге Филипоненко.