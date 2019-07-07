Слуцкий назвал планы Ирана по обогащению урана итогом провокации

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Намерение Ирана возобновить обогащение урана свыше предусмотренного ядерной сделкой уровня в 3,67% стало результатом выхода из соглашения США и большой спланированной провокации, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.

"Заявление Ирана о намерении возобновить обогащение урана свыше предусмотренной в СВПД отметки в 3,67 - результат выхода из ядерной сделки США и невозможность европейских партнёров выполнить свои обязательства по созданию финансового механизма по обходу американских санкций. Здесь мотивация действий Тегерана абсолютно понятна. Это результат большой спланированной провокации", - сказал Слуцкий журналистам.

По мнению парламентария, США последовательно демонизируют Иран, навязывая мировому сообществу ярлык "опасного режима" для Тегерана.

"Вашингтон абсолютно не устраивало спокойное выполнение иранской стороной СВПД под контролем МАГАТЭ. Выходя из соглашения и наращивая военные усилия вблизи иранских границ, американская администрация раз за разом провоцировала Тегеран на ответные действия. Между тем Иран остаётся крупным игроком, и от его линии зависит стабильность и безопасность в регионе", - добавил депутат.