Кадыров надеется на наступление мира в Афганистане

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после взрыва в афганском городе Газни написал про переживания за афганский народ и выразил надежду, что появятся силы, которые вернут мир в страну.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 179 раненых после того, как смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в Газни. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

"Мы искренно переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что взрыв произошёл в тот момент, когда в Катаре собрались участники межафганских переговоров.