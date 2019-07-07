Кадыров надеется на наступление мира в Афганистане

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после взрыва в афганском городе Газни написал про переживания за афганский народ и выразил надежду, что появятся силы, которые вернут мир в страну.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 179 раненых после того, как смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в Газни. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.
"Мы искренно переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что взрыв произошёл в тот момент, когда в Катаре собрались участники межафганских переговоров.
Ранее спецпосланник МИД Катара рассказал журналистам в кулуарах межафганской конференции, что рассчитывает на выработку ее участниками "дорожной карты" для определения будущего Афганистана и мирного процесса.