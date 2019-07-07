Трамп объяснил свои слова о "захвате аэропортов" в XVIII веке

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Он напомнил, что 4 июля — в День независимости США — шел дождь, из-за чего было очень сложно читать слова с экрана суфлера. Затем устройство выключилось прямо на середине предложения.
"Он работал, а потом перестал. Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него", —пояснил Трамп.
При этом американский президент не уточнил, он неправильно разобрал слово на суфлере или добавил информацию про аэропорты от себя.
Во время выступления перед нацией в честь Дня независимости Трамп заявил, что континентальная армия разрушала бастионы и занимала аэропорты.
Война за независимость США, также известная как Американская революция, длилась с 1775 по 1783 год. В 1776 году 13 британских колоний в Северной Америке объявили о своем суверенитете.