Трамп объяснил свои слова о "захвате аэропортов" в XVIII веке

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC

Он напомнил, что 4 июля — в День независимости США — шел дождь, из-за чего было очень сложно читать слова с экрана суфлера. Затем устройство выключилось прямо на середине предложения.

"Он работал, а потом перестал. Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него", —пояснил Трамп.

При этом американский президент не уточнил, он неправильно разобрал слово на суфлере или добавил информацию про аэропорты от себя.

Во время выступления перед нацией в честь Дня независимости Трамп заявил, что континентальная армия разрушала бастионы и занимала аэропорты.