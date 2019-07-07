В ДНР подтвердили информацию об обстреле силовиками журналистов "Звезды"

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики подтверждает факт обстрела съемочной группы телеканала "Звезда" в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР.
Ранее сайт телеканала "Звезда" сообщил, что в воскресенье съемочная группа телеканала попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново.
"Съемочная группа телеканала "Звезда" прибыла в Коминитеново для фиксации последствий обстрела со украинских силовиков Свято-Спиридоновского храма. Во время работы журналистов вооруженные формирования Украины начали обстрел населенного пункта. Всего было выпущено восемь мин. Слава богу, все живы и здоровы", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР