В ДНР подтвердили информацию об обстреле силовиками журналистов "Звезды"

"Съемочная группа телеканала "Звезда" прибыла в Коминитеново для фиксации последствий обстрела со украинских силовиков Свято-Спиридоновского храма. Во время работы журналистов вооруженные формирования Украины начали обстрел населенного пункта. Всего было выпущено восемь мин. Слава богу, все живы и здоровы", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР