Онищенко назвал микробиологическую лабораторию в Грузии угрозой для региона

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, заявил, что реальной угрозой для всего региона является военная микробиологическая лаборатория в Грузии.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение РФ о признании независимости этих республик, назвав его незаконным. Автором проекта резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.

"Конечно же, я полностью разделяю позицию о том, что милитаризация Закавказья действительно сегодня представляет очень реальную угрозу, но, к сожалению, в этой резолюции даже не упоминается о военно-биологической базе, расположенной в 40 километрах от Тбилиси... Эта грузинская лаборатория действительно есть реальная угроза для безопасности и прав человека в Грузии и не только в ней: во всем Закавказье и во всём причерноморском регионе, а это 12 стран, в том числе Турция, Россия, Украина", - подчеркнул РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Парламентарий пояснил, что лаборатория позволяет работать с самыми опасными естественными вирусами и микробами, которые известны человеку. Как подчеркнул Онищенко, работы в лаборатории ведутся не только с самими вирусами, но и с их переносчиками - клещами и комарами. "Здесь ещё и есть сугубо угроза со стороны любой аварии на этой лаборатории, а это неисправность вентиляции, недостаточная работа фильтров или просто заболевание среди персонала лаборатории", - добавил депутат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.