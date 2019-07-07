Папа Франциск осудил авиаудар по центру содержания мигрантов в Ливии

ВАТИКАН, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск сурово осудил авиаудар, нанесенный на этой неделе по центру содержания нелегальных мигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи, подчеркнув, что международное сообщество не может мириться с подобными фактами.

В среду миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных мигрантов в районе Таджура. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

"Хотя уже прошло несколько дней, призываю молиться за бедных, беззащитных людей, убитых или раненых в результате авиаудара, поразившего центр содержания мигрантов в Ливии. Международное сообщество не может мириться со столь серьезными фактами. Молюсь за жертв: пусть Бог мира примет усопших у себя и поддержит раненых", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.