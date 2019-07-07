В Госдуме призвали США выработать новые условия ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская сторона призывает США выработать новые условия ядерной сделки, пускать ситуацию на самотек недопустимо, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"То, что сейчас происходит в результате выхода США из ядерной сделки, нас очень беспокоит. Мы постоянно призываем США сесть за стол переговоров и выработать новые условия этой сделки. Поскольку пускать ситуацию на самотек недопустимо и чревато большой войной на Ближнем востоке", - сказал РИА Новости Морозов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.