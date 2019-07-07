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РИА Новости

В Госдуме призвали США выработать новые условия ядерной сделки с Ираном

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская сторона призывает США выработать новые условия ядерной сделки, пускать ситуацию на самотек недопустимо, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"То, что сейчас происходит в результате выхода США из ядерной сделки, нас очень беспокоит. Мы постоянно призываем США сесть за стол переговоров и выработать новые условия этой сделки. Поскольку пускать ситуацию на самотек недопустимо и чревато большой войной на Ближнем востоке", - сказал РИА Новости Морозов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вчера, 00:01
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАнтон МорозовСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Госдума РФРоссияИранСШАВ мире
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