В Госдуме призвали США выработать новые условия ядерной сделки с Ираном

"То, что сейчас происходит в результате выхода США из ядерной сделки, нас очень беспокоит. Мы постоянно призываем США сесть за стол переговоров и выработать новые условия этой сделки. Поскольку пускать ситуацию на самотек недопустимо и чревато большой войной на Ближнем востоке", - сказал РИА Новости Морозов.