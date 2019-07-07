В Госдуме прокомментировали решение Ирана обогащать уран выше 3,67%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Решение Ирана начать обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, чревато большими проблемами в сфере безопасности. Об этом в разговоре с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
По его словам, выход США из ядерной сделки был безответственным и привел к "большим последствиям".
"Мы являемся приверженцами нераспространения ядерного оружия. Россия постоянно призывает американских партнёров садиться за стол переговоров и вырабатывать новые параметры ядерной сделки. Запускать и оставлять без внимания данный процесс нельзя", —подчеркнул депутат.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, уже в понедельник.