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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали решение Ирана обогащать уран выше 3,67%

Вчера, 12:29
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Решение Ирана начать обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, чревато большими проблемами в сфере безопасности. Об этом в разговоре с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
По его словам, выход США из ядерной сделки был безответственным и привел к "большим последствиям".
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"Мы являемся приверженцами нераспространения ядерного оружия. Россия постоянно призывает американских партнёров садиться за стол переговоров и вырабатывать новые параметры ядерной сделки. Запускать и оставлять без внимания данный процесс нельзя", —подчеркнул депутат.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, уже в понедельник.
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Антон МорозовРоссияИранСШАБезопасностьВ мире
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