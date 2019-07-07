Эксперт надеется, что Иран продолжит борьбу за сохранение СВПД

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран продолжает борьбу за сохранение сделки, о чем говорит здравый смысл и позиция стран-друзей Тегерана, есть надежда, что Иран оставляет возможность на сохранение диалога, заявил профессор кафедры Теории и истории международных отношений РУДН, Член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Он также отметил, что сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но ИРИ предпринимает эти шаги ради ее сохранения.

"Внешняя политика, которую проводит сегодня президент (Дональд) Трамп от имени США, вызывает противоречивые впечатления, и мнения об этой политике расходятся самым диаметральным образом. Почему это происходит? Потому что делаются очень серьезные внешнеполитические заявления, называются даже конкретные даты начала каких-то существенных действий вплоть до начала чуть ли не очередной глобальной войны... Все эти метания внешнеполитические президента США создают элемент неопределенности, стратегической неопределенности, и неслучайно об этом недавно заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании, что это суть современного подхода к оценке международного положения, это стратегическая неопределенность во внешней политике. Насколько Трамп знаком с этим термином я не знаю, но концепция этого управляемого хаоса, которая наблюдается с начала нулевых годов, лежит в основании видимо того, что сегодня пытается делать руководитель США. Следствием этого возникает то, что мы называем дипломатией стратегической неопределенности", - сказал Юртаев РИА Новости.

"Иран в данном случае является одним из главных объектов наряду с Северной Кореей, Сирией... Конечно, он должен реагировать, находить ответы на этот вызов, и мне кажется, что в отличие от Северной Кореи, которая занимает традиционную для восточной дипломатии позицию ожидания, постоянной готовности, но и ожидания, Исламская Республика Иран склона к проведению более изощренной внешнеполитической линии. В данном случае, мне кажется, что заявление, сделанное Аракчи, как раз вписывается в это прочтение ситуации. Иранцы просто отзеркалили американский подход, подход президента Трампа, который делает пугающие заявления, потом пытается из этой возникшей сложной ситуации найти какие-то дивиденды, почерпнуть для себя какие-то новые возможности. В этом смысле, мне кажется, внешняя политика Ирана сегодня начинает быть похожей по своему, со своей глубиной, со своими целями, задачами, но она начинает отзеркаливать американскую внешнюю политику", - добавил он.

По мнению эксперта, к такой внешней политике Ирана нужно быть готовыми как США, так и России.

"Иран продолжает борьбу за сохранение сделки. Об этом говорит и здравый смысл, в пользу этого подхода и позиция друзей Ирана, которые сейчас заявили, что нельзя решать силовыми методами. К друзьям Ирана я отношу такие государства как Ирак, Япония, Россия, Китай, которые заявили о невозможности решения никаких вопросов в отношении Ирана силой, требуется проведение переговоров, были предложены посреднические услуги этими странами для разрешения возникшего по инициативе президента Трампа кризиса в вопросе об СВПД. Вот этот момент надо иметь в виду, что Иран сделал заявление на уровне чиновника высокого ранга, но не на уровне лидера страны и даже не на уровне президента. Хотя и тот, и другой делали уже серьезнейшие заявления в этой связи, но все-таки уровень позволяет надеяться на то, что Иран резервирует некие возможности на сохранение диалога", - сказал Юртаев.