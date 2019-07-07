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РИА Новости

В Тегеране заявили, что не надеются на механизм INSTEX и не зависят от него

Вчера, 11:46
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран не зависит от механизма расчетов INSTEX и не связывает больших надежд с ним, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы не связываем наши надежды с этим (INSTEX - Прим. ред.). Мы не зависим от него. Все экономические институты в стране и даже министерство иностранных дел объявило, что никто не должен связывать свои надежды с INSTEX. Никто не должен ждать (реализации - Прим. ред.) INSTEX", - заявил Аракчи во время пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.
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Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
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