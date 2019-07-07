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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти полторы тысячи беженцев

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти полторы тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 497 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 372 человек (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 125 человек (женщин – 338, детей – 574)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились два гражданина Сирии.
Отмечается, что за прошедшие сутки российская сторона провела три гуманитарных акции, в ходе которых нуждающимся выдали 1,5 тысячи продовольственных наборов весом 7,26 тонны: в поселении Баниас (провинция Тартус) нуждающимся жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны, в Алеппо (в районе Карим-Аль-Мейсар) жителям выдали 500 продовольственных наборов весом 2,42 тонны, в Маррат (провинция Дейр-Эз-Зор) жителям выдали 500 наборов весом 2,42 тонны.
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Сообщается, что фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдали тонну хлеба.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 40 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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