Ульянов: доклад об обогащении урана в Иране могут представить 10 июля

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Фактологический доклад МАГАТЭ об уровне обогащения урана в Иране может быть представлен на специальной сессии совета управляющих агентства 10 июля, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Видимо, МАГАТЭ осуществит замеры и доложит совету управляющих о результатах. Как раз такой фактологический доклад поспеет к специальной сессии совета управляющих агентства, которую созывают американцы 10 июля", - заявил постпред.

Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Он также отметил, что сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но ИРИ предпринимает эти шаги ради ее сохранения.