Эксперт оценил сообщения о стрельбе украинского солдата по бойцам "Азова"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий.

По его словам, это связано с тем, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удается привести в порядок армию.

Он выразил мнение, что на сегодняшний день требуется переформатировать вооруженные силы, убрать "всевозможные полувоенные формирования" и создать полноценную армию.

Охрименко добавил, что "конфликты, перестрелки и пьяные драки" неизбежны в том случае, если Зеленский будет придерживаться линии экс-президента страны Петра Порошенко, что чревато отсутствием у армии общей цели.

Сейчас в зоне АТО находятся профессиональные и подготовленные военные. Но между ними все еще есть вкрапления старых элементов, которые создают напряженность и доходят до применения оружия между собой. Александр Охрименко

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинский военный выстрелил в боевиков подразделения "Азов" из автомата. В результате инцидента двоих "азовцев" госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.