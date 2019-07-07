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РИА Новости

Эксперт оценил сообщения о стрельбе украинского солдата по бойцам "Азова"

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий.
По его словам, это связано с тем, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удается привести в порядок армию.
Он выразил мнение, что на сегодняшний день требуется переформатировать вооруженные силы, убрать "всевозможные полувоенные формирования" и создать полноценную армию.
Охрименко добавил, что "конфликты, перестрелки и пьяные драки" неизбежны в том случае, если Зеленский будет придерживаться линии экс-президента страны Петра Порошенко, что чревато отсутствием у армии общей цели.
Сейчас в зоне АТО находятся профессиональные и подготовленные военные. Но между ними все еще есть вкрапления старых элементов, которые создают напряженность и доходят до применения оружия между собой.
Александр Охрименко
Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинский военный выстрелил в боевиков подразделения "Азов" из автомата. В результате инцидента двоих "азовцев" госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
Филипоненко добавил, что несколько дней назад в ходе конфликта между сослуживцами после употребления алкогольных напитков застрелили военнослужащего первого батальона 54-й бригады ВСУ. Однако командование бригады приняло решение скрыть этот факт и представить гибель солдата для вышестоящего командования как результат обстрела со стороны ЛНР.
Блокпост украинских военных в Донецкой области
20 июня, 01:07
Пьяный командир ВСУ выстрелил в подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
46715938
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да, это ещё старые элементы перестреливаются, настоящие краинские военные не такие. Те горилку хлещут без драк и стрельбы. Эксперт умеет держать нос по ветру! Этим и отличается настоящий эксперт от ненастоящего.
7 июля, 11:44
Naum Vygodsky
1031004
По примеру дикого США. Дикая Краина, Все спорные вопросы ковбоями, простите ВСУ, решаются через ствол. Теперь ждем реакции ОБСЕ, с осуждением России. А кто же ещё? Не Киев же винить.
7 июля, 14:00
bbwa
910001
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