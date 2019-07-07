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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани стартует молодежный форум "Регион 93"

Вчера, 10:40
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Образовательный молодежный форум "Регион 93" стартует в воскресенье в Краснодарском крае, в нем примут участие около двух тысяч человек из всех городов и районов края, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Сегодня стартует главный молодежный форум Краснодарского края – "Регион 93". В этот раз мы несколько изменили формат проведения – соберем ребят не на Крымской поляне, а на лесной территории Северского района. Это позволит более компактно разместить участников – около двух тысяч человек из всех городов и районов края", - сказал губернатор.
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Глава края также отметил, что у ежегодного форума меняется содержание. "Если раньше в его основе были обучающие мероприятия для молодежи, когда преимущественно говорили мы – представители власти, бизнеса, различных общественных движений и объединений, то теперь это будет диалог на равных. Не только молодежь будет у нас учиться, но, прежде всего, мы будем учиться у нее", - пояснил глава региона.
"Именно этим молодым людям делать завтрашний день Краснодарского края, поэтому мы должны поддерживать их проекты и идеи. Тем более, предыдущие смены показали, что потенциал здесь у наших молодых людей колоссальный", - добавил Кондратьев.
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Он привёл пример, что по инициативе участников прошлых лет по всему краю теперь устанавливаются воркаут-площадки, а в Сочи и Краснодаре были проведены два форума для слабослышащих людей.
Образовательный проект "Регион 93" ежегодно проходит в Северском районе Краснодарского края с 2005 года. За это время мероприятие посетили более 19 тысяч юношей и девушек в возрасте от 14 до 29 лет.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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