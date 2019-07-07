На Кубани стартует молодежный форум "Регион 93"

КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Образовательный молодежный форум "Регион 93" стартует в воскресенье в Краснодарском крае, в нем примут участие около двух тысяч человек из всех городов и районов края, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня стартует главный молодежный форум Краснодарского края – "Регион 93". В этот раз мы несколько изменили формат проведения – соберем ребят не на Крымской поляне, а на лесной территории Северского района. Это позволит более компактно разместить участников – около двух тысяч человек из всех городов и районов края", - сказал губернатор.

Глава края также отметил, что у ежегодного форума меняется содержание. "Если раньше в его основе были обучающие мероприятия для молодежи, когда преимущественно говорили мы – представители власти, бизнеса, различных общественных движений и объединений, то теперь это будет диалог на равных. Не только молодежь будет у нас учиться, но, прежде всего, мы будем учиться у нее", - пояснил глава региона.

"Именно этим молодым людям делать завтрашний день Краснодарского края, поэтому мы должны поддерживать их проекты и идеи. Тем более, предыдущие смены показали, что потенциал здесь у наших молодых людей колоссальный", - добавил Кондратьев.

Он привёл пример, что по инициативе участников прошлых лет по всему краю теперь устанавливаются воркаут-площадки, а в Сочи и Краснодаре были проведены два форума для слабослышащих людей.