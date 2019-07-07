Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран через 60 дней объявит, какие обязательства в рамках ядерной сделки сократит на третьем этапе, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.