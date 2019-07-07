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РИА Новости

Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД

Вчера, 10:38
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран через 60 дней объявит, какие обязательства в рамках ядерной сделки сократит на третьем этапе, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.
"Мы предпочтем объявить наш третий шаг после периода в 60 дней... Третий шаг будет объявлен в подходящее время", - заявил Аракчи в эфире телеканала Press TV.
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