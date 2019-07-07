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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Алеппо – один, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Хама – девять, Алеппо – один, Идлиб – три, Латакия - два", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. В населенных пунктах Баниас (провинция Тартус), Алеппо (провинция Алеппо) и Маррат (провинция Дейр-эз-Зор) выдали по 500 продовольственных наборов.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2531. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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