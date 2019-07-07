ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Представитель ВС Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отказался дать гарантии безопасности наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на полет беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.
Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ заявила, что 4 и 5 июля наблюдатели миссии попали под обстрел, работая на подконтрольной ЛНР территории в районе населенного пункта Золотое. Народная милиция ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики препятствуют работе СММ ОБСЕ у линии соприкосновения.
"Представитель Вооруженных сил Украины при СЦКК не предоставил миссии гарантии безопасности для проведения полетов БПЛА малого радиуса действия южнее населенного пункта Золотое-5, сославшись на "меры по противовоздушной обороне", - процитировали в пресс-службе миссии отчет наблюдателей.