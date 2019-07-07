Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Голубовское, Логвиново, Лозовое.