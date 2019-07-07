Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находилось двое детей.