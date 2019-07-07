Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили по меньшей мере троих членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной с Сирией провинции Хатай, сообщает агентство Турецкие военные обезвредили по меньшей мере троих членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной с Сирией провинции Хатай, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции.

"По меньшей мере трое террористов были "нейтрализованы" в Хатае, южной пограничной провинции Турции, сообщило МВД в субботу", - передает агентство.

Отмечается, что турецкая жандармерия провела операцию в районе горного хребта Аманос при поддержке турецких военно-воздушных сил. Отмечается, что авиаудары "уничтожили огневые точки, укрытия и склады с оружием", принадлежащие РПК.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.