Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили по меньшей мере троих членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной с Сирией провинции Хатай, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции.
"По меньшей мере трое террористов были "нейтрализованы" в Хатае, южной пограничной провинции Турции, сообщило МВД в субботу", - передает агентство.
Отмечается, что турецкая жандармерия провела операцию в районе горного хребта Аманос при поддержке турецких военно-воздушных сил. Отмечается, что авиаудары "уничтожили огневые точки, укрытия и склады с оружием", принадлежащие РПК.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.