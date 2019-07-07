Мэрайя Кэри показала, как правильно делать селфи

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американская поп-певица Мэрайя Кэри разместила в Твиттере фотографию, на которой показала, как сделать селфи в темноте.
Finding my light pic.twitter.com/bGaS0qCngG— Mariah Carey (@MariahCarey) 5 июля 2019 г.
"Ищу свой свет", - написала Мэрайя Кэри.
Сидя на корточках, певица пыталась поймать свет рядом с автоматом попкорна, чтобы получить идеальный кадр.
Получилось у нее или нет, пока неизвестно. Но подписчики оценили старания исполнительницы и написали в комментариях: "свет – это вы", "королева света, попкорна, красных платьев – выглядите великолепно".