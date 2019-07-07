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РИА Новости
Культура

Мэрайя Кэри показала, как правильно делать селфи

00:35
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© AP Photo / Chris PizzelloМэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус". 7 января 2018
Мэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий Золотой глобус. 7 января 2018
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американская поп-певица Мэрайя Кэри разместила в Твиттере фотографию, на которой показала, как сделать селфи в темноте.
"Ищу свой свет", - написала Мэрайя Кэри.
Сидя на корточках, певица пыталась поймать свет рядом с автоматом попкорна, чтобы получить идеальный кадр.
Получилось у нее или нет, пока неизвестно. Но подписчики оценили старания исполнительницы и написали в комментариях: "свет – это вы", "королева света, попкорна, красных платьев – выглядите великолепно".
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КультураСтиль жизниНовости культурыМэрайя Кэри
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