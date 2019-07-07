Процедура выборов в парламент Греции

Парламент избирается путем прямого, всеобщего и тайного голосования.

Право голосовать имеют дееспособные граждане Греции , достигшие на день выборов возраста 17 лет. Лицам, имеющим судимость за определенные преступления, также может быть временно или навсегда отказано в праве голоса.

Члены парламента избираются на четырехлетний срок : 238 депутатов избираются по пропорциональной системе по открытым спискам в 59 избирательных округах, 12 депутатов избираются по закрытым партийным спискам по всей стране; 50 оставшихся "бонусных" мест выделяются партии, набравшей наибольшее количество голосов.

Право быть избранными имеют дееспособные граждане Греции , достигшие 25 лет, не осужденные ранее за определенные преступления.

Штатные государственные чиновники и служащие, офицеры вооруженных сил и органов безопасности, служащие органов местного самоуправления, мэры и председатели общин, губернаторы, заместители губернаторов, управляющие или председатели административных советов юридических лиц публичного права, государственных или муниципальных предприятий не могут объявляться кандидатами и избираться депутатами парламента, если они не уйдут в отставку к моменту выдвижения кандидатуры. Ограничения не распространяются на профессоров и преподавателей высших учебных заведений.

Число депутатов парламента от каждого избирательного округа определяется президентским декретом на основе численности населения округа.

Кандидаты выдвигаются избирателями каждого избирательного округа . Он должен получить поддержку не менее двенадцати избирателей. Каждый кандидат вносит депозит в размере 146,74 евро.

Кандидаты участвуют в выборах либо в составе партийного списка либо баллотируются независимо. Возможно формирование партийных коалиций.

Кандидат баллотируется только в одном избирательном округе . В исключительных случаях, лидер партии или партийной коалиции может возглавлять партийный список в трех избирательных округах.

Список кандидатов должен содержать не менее 40% представителей каждого пола.

Только партии, выдвинувшие кандидатов в не менее чем половине округов, имеют право представлять списки для выборов 12 депутатов в целом по стране.

В день выборов голосование проводится с 7.00 до 19.00. Голосование является обязательным. Не голосовать могут избиратели, которым исполнилось 70 лет, и те, кто в день выборов находится за рубежом.

Избиратели голосуют лично по месту регистрации.

Получить бюллетени для голосования можно по удостоверению личности, паспорту, водительскому удостоверению, медицинской книжке.

На избирательном участке избиратель получает специальный конверт, а также комплект избирательных бюллетеней всех партий и независимых кандидатов.

Избиратель ставит знак "+" на левой или правой стороне соответствующего бюллетеня. Максимально допустимое количество отметок определяется количеством мандатов по конкретному округу. В округах, где избирается от одного до трех членов парламента, знак "+" ставится только напротив одного кандидата; в избирательных округах, где избираются от четырех до семи членов, – напротив двух кандидатов; в округах, где избираются 11-12 депутатов, – напротив трех кандидатов; если избираются более 13 депутатов от округа, приоритет можно отдать четырем кандидатам.

Чтобы иметь право на распределение мест, партия или независимый кандидат должны получить не менее 3% действительных голосов по всей стране.