Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T00:01Z
https://ria.ru/20190707/1556233064.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Процедура выборов в парламент Греции

00:01
6
В соответствии с Конституцией Греции (1975) законодательная власть осуществляется однопалатным парламентом, число депутатов парламента не может быть менее 200 или более 300. С 1952 года в греческом парламенте 300 депутатов.
Парламент избирается путем прямого, всеобщего и тайного голосования.
Право голосовать имеют дееспособные граждане Греции, достигшие на день выборов возраста 17 лет. Лицам, имеющим судимость за определенные преступления, также может быть временно или навсегда отказано в праве голоса.
Члены парламента избираются на четырехлетний срок: 238 депутатов избираются по пропорциональной системе по открытым спискам в 59 избирательных округах, 12 депутатов избираются по закрытым партийным спискам по всей стране; 50 оставшихся "бонусных" мест выделяются партии, набравшей наибольшее количество голосов.
Право быть избранными имеют дееспособные граждане Греции, достигшие 25 лет, не осужденные ранее за определенные преступления.
Штатные государственные чиновники и служащие, офицеры вооруженных сил и органов безопасности, служащие органов местного самоуправления, мэры и председатели общин, губернаторы, заместители губернаторов, управляющие или председатели административных советов юридических лиц публичного права, государственных или муниципальных предприятий не могут объявляться кандидатами и избираться депутатами парламента, если они не уйдут в отставку к моменту выдвижения кандидатуры. Ограничения не распространяются на профессоров и преподавателей высших учебных заведений.
Число депутатов парламента от каждого избирательного округа определяется президентским декретом на основе численности населения округа.
Кандидаты выдвигаются избирателями каждого избирательного округа. Он должен получить поддержку не менее двенадцати избирателей. Каждый кандидат вносит депозит в размере 146,74 евро.
Кандидаты участвуют в выборах либо в составе партийного списка либо баллотируются независимо. Возможно формирование партийных коалиций.
Кандидат баллотируется только в одном избирательном округе. В исключительных случаях, лидер партии или партийной коалиции может возглавлять партийный список в трех избирательных округах.
Список кандидатов должен содержать не менее 40% представителей каждого пола.
Только партии, выдвинувшие кандидатов в не менее чем половине округов, имеют право представлять списки для выборов 12 депутатов в целом по стране.
В день выборов голосование проводится с 7.00 до 19.00. Голосование является обязательным. Не голосовать могут избиратели, которым исполнилось 70 лет, и те, кто в день выборов находится за рубежом.
Избиратели голосуют лично по месту регистрации.
Получить бюллетени для голосования можно по удостоверению личности, паспорту, водительскому удостоверению, медицинской книжке.
На избирательном участке избиратель получает специальный конверт, а также комплект избирательных бюллетеней всех партий и независимых кандидатов.
Избиратель ставит знак "+" на левой или правой стороне соответствующего бюллетеня. Максимально допустимое количество отметок определяется количеством мандатов по конкретному округу. В округах, где избирается от одного до трех членов парламента, знак "+" ставится только напротив одного кандидата; в избирательных округах, где избираются от четырех до семи членов, – напротив двух кандидатов; в округах, где избираются 11-12 депутатов, – напротив трех кандидатов; если избираются более 13 депутатов от округа, приоритет можно отдать четырем кандидатам.
Чтобы иметь право на распределение мест, партия или независимый кандидат должны получить не менее 3% действительных голосов по всей стране.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
000000
Обсудить 0
Парламент ГрецииГрецияСправки
Рекомендуем
Джеффри Пайетт
Посол США в Греции получил травму во время поездки на велосипеде
РИА
Новости
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Лента
новостей
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в Москве
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
02:15Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе
02:09Умер один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
02:01Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
01:56В Свердловской области взорвался бензовоз
01:19Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
01:01Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
00:39Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
00:38В Москве столкнулись четыре автомобиля
00:02В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
23:43Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
23:28Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме
22:52Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge
22:48В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
22:44В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов
22:39Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
22:00Концерт "А-Студио" в Грузии перенесли на неопределенный срок
21:50Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде
21:41Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии
21:25Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Лента новостейМолния