Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T20:21Z
https://ria.ru/20190706/1556278078.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в Японии три человека пострадали при пожаре на складе

Вчера, 20:21
340
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека серьезно пострадали в результате пожара на складе города Такацуки в японской префектуре Осака, сообщает агентство Киодо.
Пожар произошел вечером по местному времени примерно в 20 часов вечера (около 14.00 мск). Троих пострадавших доставили в больницу.
4 июля, 10:49
В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
Свидетели происшествия сообщили, что слышали сильный взрыв. Один из них отметил, что тогда "разбились окна и тарелки". Другие очевидцы инцидента увидели "пламя высотой 3-4 метра" и воздух, который "наполнился черным дымом". Еще один свидетель во время ужина услышал "сильный шум" и почувствовал "сильное дрожание, как если бы произошло землетрясение", передает агентство.
По словам местной полиции, предпринимаются усилия, чтобы найти еще одного человека, который, как считается, может находиться в помещении. Правоохранительные органы оцепили район возле горящего склада, а также близлежащего моста, предупредив жителей о возможности еще одного взрыва.
Склад расположен рядом с промышленными предприятиями и другими объектами, расположенными вдоль реки Йодо (Yodo).
По информации агентства Франс Пресс, которое ссылается на представителя пожарной службы, в результате взрыва и последующего пожара погиб один человек, трое серьезно пострадали. На данном этапе пожар удалось взять под контроль.
001113
Обсудить 0
Осака (город)ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Взрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
Во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве газа
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
В Индии восемь человек погибли в ДТП с грузовиком
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Береговая охрана Туниса обнаружила 13 тел погибших мигрантов из Африки
Лента
новостей
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост
Взрыв газа в городе Плантейшн на юге Флориды. 6 июля 2019
Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа
Российский фонд ищет адвоката для арестованных в Ливии сотрудников
Человек погиб при пожаре во французском Пуатье, пишут СМИ
Число погибших при обстреле рынка в Афганистане увеличилось до 14
В Тбилиси митингующие проводят шествие к дому основателя правящей партии
Тибетцы в традиционных костюмах танцуют во дворе главного буддийского храма Дхарамсалы в честь 84-летия Далай-ламы.
Тысячи буддистов отпраздновали 84-летие Далай-ламы в Дхарамсале
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом
В Афганистане не менее 12 человек погибли при взрыве, сообщили СМИ
В СЖР прокомментировали отказ Лондона в аккредитации корреспонденту Sputnik
В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
09:41Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Лента новостейМолния