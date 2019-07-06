Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, прибыли в Виндзор, где сегодня должно состояться крещение Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, прибыли в Виндзор, где сегодня должно состояться крещение Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, сообщает британское издание Metro.

Пару заметили, когда они ехали на частную службу в Виндзорский замок. Принц Уильям был сам за рулем.

В Виндзоре увидели и Тигги Петтифер — бывшую няню принцев Гарри и Уильяма.

Многие предполагают, что она, возможно, станет крестной матерью Арчи. Тигги стала для Уильяма и Гарри близким человеком после того, как принц Чарльз развелся с принцессой Дианой в 1993 году.

Герцога и герцогиню Сассекских критикуют за то, что они не сказали, кто будет крестными родителями их сына Арчи Харрисона, который родился в мае этого года.