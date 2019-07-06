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РИА Новости
Культура

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПринц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, прибыли в Виндзор, где сегодня должно состояться крещение Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, сообщает британское издание Metro.
Пару заметили, когда они ехали на частную службу в Виндзорский замок. Принц Уильям был сам за рулем.
В Виндзоре увидели и Тигги Петтифер — бывшую няню принцев Гарри и Уильяма.
Многие предполагают, что она, возможно, станет крестной матерью Арчи. Тигги стала для Уильяма и Гарри близким человеком после того, как принц Чарльз развелся с принцессой Дианой в 1993 году.
Герцога и герцогиню Сассекских критикуют за то, что они не сказали, кто будет крестными родителями их сына Арчи Харрисона, который родился в мае этого года.
По королевской традиции имена крестных объявляются заранее, но Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не сообщили никаких подробностей.
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко
5 июля, 20:12
Серена Уильямс не будет крестной матерью сына принца Гарри и Меган Маркл
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КультураСтиль жизниНовости культурыМеган МарклКейт Миддлтон
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