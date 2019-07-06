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РИА Новости

Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тульский спасательный центр приступил к работам по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщили в МЧС России.
"Группировка под руководством начальника центра полковника Евгения Орлова приступила к ликвидации последствий наводнения в городе Тулуне. На месте созданы шесть рабочих групп, которые осуществляют работы по распилу деревьев и конструкций, а также уборку территории. Помимо этого спасателями организовано оказание адресной помощи пострадавшему населению", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС РФ с сотней спасателей на борту приземлился в Братске для помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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