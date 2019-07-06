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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в размещении вооружений возле жилых домов

Вчера, 15:41
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины разместили вооружение в жилом массиве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой вскрыто размещение четырех боевых бронированных машин из состава 54-й бригады ВСУ вблизи жилых домов населенного пункта Попасная, причем одна из машин размещена в 150 метрах от действующей школы", - сказал Филипоненко.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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