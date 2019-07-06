Глава МИД Люксембурга предупредил об угрозе нового наплыва беженцев в ЕС

БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе нового наплыва мигрантов в ЕС в случае обострения конфликта между США и Ираном.

"Если эскалация между Вашингтоном и Тегераном продолжится, есть угроза, что три миллиона афганцев, проживающих в Иране, покинут страну", - заявил Ассельборн в интервью газете Welt am Sonntag

Он добавил, что "есть риски возникновения гигантского наплыва беженцев, которые поставят Европу перед большими вызовами".

Министр добавил, что может "только предупредить" Иран об опасности превышения количества обогащенного урана сверх норм, закрепленных в СПВД. Иран должен продолжать придерживаться своих обязательств по ядерной сделке, в противном случае отношения между Ираном и ЕС ухудшатся, считает он.