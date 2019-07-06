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РИА Новости

Глава МИД Люксембурга предупредил об угрозе нового наплыва беженцев в ЕС

Вчера, 15:10
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе нового наплыва мигрантов в ЕС в случае обострения конфликта между США и Ираном.
"Если эскалация между Вашингтоном и Тегераном продолжится, есть угроза, что три миллиона афганцев, проживающих в Иране, покинут страну", - заявил Ассельборн в интервью газете Welt am Sonntag.
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Он добавил, что "есть риски возникновения гигантского наплыва беженцев, которые поставят Европу перед большими вызовами".
Министр добавил, что может "только предупредить" Иран об опасности превышения количества обогащенного урана сверх норм, закрепленных в СПВД. Иран должен продолжать придерживаться своих обязательств по ядерной сделке, в противном случае отношения между Ираном и ЕС ухудшатся, считает он.
В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
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Обострение отношений США и ИранаЛюксембургЖан АссельборнВ мире
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