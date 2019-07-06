Кузнецова призвала выработать "срединное" решение по телефонам в школах

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Решение по использованию мобильных телефонов в школах должно быть "срединным", без крайностей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в программе "Вести в субботу" на телеканале Решение по использованию мобильных телефонов в школах должно быть "срединным", без крайностей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1"

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.

"У нас, когда идет речь о каком-то относительно новом явлении, всегда хочется быстрых решений, обычно это в двух крайностях: или запретить, или отпустить. Но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения", - сказала Кузнецова.

Он подчеркнула, что не нужно создавать правила, которые заведомо не готовы исполнять. Каждая школа должна определить правила пользования, в принятии решения должны принимать участие и родители.

"У меня в семье трое школьников. У них телефоны оставляются на входе в школе в ящичке", - уточнила Кузнецова.