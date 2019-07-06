В проектах АНО "Россия - страна возможностей" участвовали более млн человек

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 6 июл - РИА Новости. В проектах автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" за 2018-2019 учебный год приняли участие один миллион 650 тысяч человек, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
АНО "Россия – страна возможностей" учреждена в 2018 году указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие проекты.
"Миллион 650 тысяч человек с сентября по июль со всей страны приняли участие в проектах АНО "Россия - страна возможностей", - сказал Кириенко, выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов".
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на новой площадке АНО "Россия — страна возможностей" — Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области. До этого четыре года местом проведения была Владимирская область. Первая смена форума "Россия - страна возможностей" стартовала в пятницу и продлится до 11 июля.