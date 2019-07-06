Силовики атакуют беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть вооружение, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь по беспилотникам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы скрыть тяжелое вооружение, размещенное вблизи гражданских объектов, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Согласно нашим источникам, командование вооруженных формирований Украины с целью сокрытия от международных наблюдателей размещённую военную технику вблизи гражданской инфраструктуры, отдало приказ своим преступникам не только глушить сигналы беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ, но и открывать по ним огонь на поражение", - сказал Безсонов.