Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с затонувшего в Черном море прогулочного катера "Атолл".
На видео заметна часть катера, почти полностью погрузившегося в воду. Рядом с ним находились пассажиры, которых поднимали на борт несколько судов, оказавшихся поблизости.
"Атолл" перевернулся в ста метрах от берега Черного моря рядом с поселком Джубга. На борту катера находились 55 человек при вместимости судна в двенадцать пассажиров.
Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан плавсредства скрылся с места происшествия, однако позже его задержали в Джубге. Возбуждено уголовное дело.