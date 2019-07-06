Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с затонувшего в Черном море прогулочного катера "Атолл".

На видео заметна часть катера, почти полностью погрузившегося в воду. Рядом с ним находились пассажиры, которых поднимали на борт несколько судов, оказавшихся поблизости.

"Атолл" перевернулся в ста метрах от берега Черного моря рядом с поселком Джубга. На борту катера находились 55 человек при вместимости судна в двенадцать пассажиров.