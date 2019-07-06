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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган отметили важность активной работы по урегулированию в Сирии

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе акцентировали важность активизации усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. В ходе разговора оба президента выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Кроме того, была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.
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"Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате", - говорится в сообщении.
Лидеры стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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