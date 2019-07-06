Путин и Эрдоган отметили важность активной работы по урегулированию в Сирии

Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе акцентировали важность активизации усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. В ходе разговора оба президента выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Кроме того, была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

"Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате", - говорится в сообщении.