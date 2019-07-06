Возле Севастополя потушили пожар в заброшенном винограднике

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Крупный пожар на территории заброшенного виноградника возле Севастополя удалось ликвидировать на площади 12 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Заброшенный виноградник и сухая растительность горели в районе 7-го километра Балаклавского шоссе. В 10.55 пожар был локализован на площади 12 гектаров, в настоящее время полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.