"Роскосмос" не будет отказываться от социально важных активов

"Сейчас идет жесткая политика отказа от непрофильных активов, сокращения издержек на персонал, непроизводственных расходов. Но любой приказ не должен доводиться до идиотизма …Там где речь идет о садике или пионерлагере, куда едут дети работников, это получается к зарплате дополнительный бонус, социальная некая гарантия. И второе условие – что это не в минус, но в ноль. Все остальное будем резать, а вот такие вещи, нужные для людей, работников предприятия будем оставлять", - сказал Рогозин.