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РИА Новости

"Роскосмос" не будет отказываться от социально важных активов

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. "Роскосмос" будет избавляться от непрофильных активов, но максимально сохранит социальные направления, необходимые работникам, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске во время посещения оборонного предприятия "Красмаш".
"Сейчас идет жесткая политика отказа от непрофильных активов, сокращения издержек на персонал, непроизводственных расходов. Но любой приказ не должен доводиться до идиотизма …Там где речь идет о садике или пионерлагере, куда едут дети работников, это получается к зарплате дополнительный бонус, социальная некая гарантия. И второе условие – что это не в минус, но в ноль. Все остальное будем резать, а вот такие вещи, нужные для людей, работников предприятия будем оставлять", - сказал Рогозин.
Он отметил, что отказ от непрофильных активов позволит избавиться от издержек, которые закладываются в цену продукта. Кроме того, это сделает предприятия госкорпорации более конкурентоспособными на мировом рынке. Ранее он отмечал, что "Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с африканскими странами, которые представляют собой очень большой рынок.
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РоскосмосДмитрий РогозинОбщество
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