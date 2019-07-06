Человек погиб при пожаре во французском Пуатье, пишут СМИ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали при пожаре в двухэтажном здании во французском городе Пуатье, сообщает региональное отделение радиостанции Один человек погиб, 14 пострадали при пожаре в двухэтажном здании во французском городе Пуатье, сообщает региональное отделение радиостанции France Info

Отмечается, что пожарные получили информацию о возгорании в здании недалеко от вокзала Пуатье около 5 часов утра (примерно 6.00 мск) в субботу. Прибыв на место, они эвакуировали шесть человек. Кроме того, в больницу был направлен один человек, у которого была зафиксирована дыхательная недостаточность. Также спасатели оказали помощь на месте 13 пострадавшим.

Само двухэтажное здание довольно старое, в нем обрушилась деревянная лестница, и часть дома может вскоре также рухнуть. Дорога, на которой произошел пожар, была закрыта до дальнейшего распоряжения.

Уточняется, что в операциях по оказанию помощи были задействованы около 50 пожарных.

По информации радиостанции France Bleu, все пострадавшие в результате инцидента отравились дымом.