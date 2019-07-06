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РИА Новости

Человек погиб при пожаре во французском Пуатье, пишут СМИ

Вчера, 13:18
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали при пожаре в двухэтажном здании во французском городе Пуатье, сообщает региональное отделение радиостанции France Info.
Отмечается, что пожарные получили информацию о возгорании в здании недалеко от вокзала Пуатье около 5 часов утра (примерно 6.00 мск) в субботу. Прибыв на место, они эвакуировали шесть человек. Кроме того, в больницу был направлен один человек, у которого была зафиксирована дыхательная недостаточность. Также спасатели оказали помощь на месте 13 пострадавшим.
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Само двухэтажное здание довольно старое, в нем обрушилась деревянная лестница, и часть дома может вскоре также рухнуть. Дорога, на которой произошел пожар, была закрыта до дальнейшего распоряжения.
Уточняется, что в операциях по оказанию помощи были задействованы около 50 пожарных.
По информации радиостанции France Bleu, все пострадавшие в результате инцидента отравились дымом.
Ожидается, что на место пожара должен прибыть архитектор, чтобы определить риски обрушения строения. Пожарные могут расширить радиус периметра безопасности в соответствии с его рекомендации.
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