Росгвардия доставила детей из подтопленных районов Приангарья в Анапу

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиация Росгвардии перевезла 25 детей из подтопленных районов Иркутской области в Анапу для отдыха в санатории, сообщается на сайте Росгвардии.

"Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения (районов) в Иркутской области, в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых в одном из санаториев", - говорится в сообщении.

На сайте также поясняется, что этот рейс – одна из составляющих важной работы, которую авиация Росгвардии проводит для помощи жителям затопленных районов.

"Перелет из Иркутской области в международный аэропорт Анапы прошел успешно. Надеюсь, дети отдохнут и отлично проведут время на черноморском побережье", - приводятся на сайте слова командира отдельной смешанной авиационной эскадрильи Росгвардии полковника Владимира Шамонтьева.