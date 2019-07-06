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РИА Новости

Росгвардия доставила детей из подтопленных районов Приангарья в Анапу

Вчера, 12:34
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиация Росгвардии перевезла 25 детей из подтопленных районов Иркутской области в Анапу для отдыха в санатории, сообщается на сайте Росгвардии.
"Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения (районов) в Иркутской области, в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых в одном из санаториев", - говорится в сообщении.
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На сайте также поясняется, что этот рейс – одна из составляющих важной работы, которую авиация Росгвардии проводит для помощи жителям затопленных районов.
"Перелет из Иркутской области в международный аэропорт Анапы прошел успешно. Надеюсь, дети отдохнут и отлично проведут время на черноморском побережье", - приводятся на сайте слова командира отдельной смешанной авиационной эскадрильи Росгвардии полковника Владимира Шамонтьева.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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