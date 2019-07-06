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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Эксперт оценил состояние пострадавшей в пожаре на Кузбассе иконы Богоматери

Вчера, 11:35
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Чимеевская икона Божией Матери
Чимеевская икона Божией Матери
Чимеевская икона Божией Матери
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Состояние Чимеевской Казанской иконы Богоматери до пожара в храме Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря было хорошим, на ней имелись только некоторые потертости красочного слоя и потемнения, сказала РИА Новости старший научный сотрудник отдела научных исследований и каталогизации Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталия Чугреева.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
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"На иконе имелись утраты и потертости красочного слоя, потемнения в различных местах от бывшего воздействия огня, в том числе на лике Богоматери - известно, что в 1770 году в храме был пожар. Подобные утраты часто бывают на иконах, живших более трех столетий. В целом состояние ее было хорошим", - рассказала Чугреева.
Специалист подчеркнула, что Чимеевская Казанская икона Богоматери является одной из главных святынь России и уникальным образцом иконописи Западной Сибири. Она выполнена в середине – второй половине XVIII века местными мастерами.
"Это удивительный и неповторимый образ Богородицы, обращенной к предстоящим людям в молитве за них. У Божией Матери крупные черты лика, огромные глаза. Младенец Христос изображен почти в полный рост, что является редкой особенностью иконографии Казанского образа. Икона имеет большой размер (108 х 89 см), на полях изображены почитаемые в сибирских землях святые: на левом поле святитель Модест, патриарх Иерусалимский, на правом пророк Илия, обращенные в молении к Богородице. На нимбах Богоматери и Христа лучи в виде языков пламени", - пояснила собеседница агентства.
По преданию, икона приплыла по реке Нияп (притоку Тобола), в селе Чимееве ее поставили в деревянной церкви святых равноапостольных Константина и Елены. Чудотворная икона с конца 1990-х привлекала большое количество паломников, в летописи церкви зафиксировано множество случаев исцелений.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. В 2004 году икона внесена в Православный месяцеслов как чудотворный список Казанской иконы Божией Матери.
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Религия и мировоззрениеКурганская область
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