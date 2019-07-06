Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T11:20Z
https://ria.ru/20190706/1556269505.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155493/91/1554939197_0:0:2807:1580_1036x0_80_0_0_2a2aeee8b64ca926ecf0175d7aa56cb0.jpg
РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре число стобалльных работ по ЕГЭ выросло вдвое

Вчера, 11:20
29
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Число работ, набравших максимальный балл в рамках единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.
Около 10 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ в Югре этим летом, более 6 тысяч из них набрали по различным предметам 80 баллов и выше.
ЕГЭ изнутри: от разработки заданий до получения результатов
21 ноября 2018, 09:14Навигатор абитуриента
ЕГЭ изнутри: от разработки заданий до получения результатов
"В целом, результаты достаточно неплохие как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению со средними баллами по России. Абсолютным же показателем является увеличение количества стобалльных работ - в этом году их 82, что в два раза больше, чем в 2018-м", - сказал Дренин.
По его словам, сразу трое 11-классников набрали 100 баллов по двум предметам в рамках ЕГЭ, один из них и вовсе "заработал" суммарно на всех экзаменах 288 баллов. Дренин также подчеркнул, что на рост положительных результатов повлияла, в частности, планомерная комплексная работа по повышению квалификации педагогов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве. 31 августа 2018
24 июня, 14:41
Голикова: число стобалльных работ ЕГЭ увеличилось на 557
"В прошлом году все учителя Югры по русскому языку, математике, химии, биологии и обществознанию прошли курсы по повышению профессиональной квалификации. В ближайшее время курсы пройдут учителя иностранных языков. С каждым годом показатели югорских школьников становятся выше. Конечно, здесь все зависит и от самих ребят, и от уровня их подготовки к испытанию", - отметил он.
Подводя итоги государственной аттестации школьников в Югре, Дренин заявил, что экзамены прошли "на хорошем уровне".
Ранее в департаменте образования и молодежной политики округа сообщали, что любимым предметом югорских школьников в рамках ЕГЭ из необязательных остается обществознание, затем следуют физика и биология. Обществознание выпускники чаще всего выбирают в связи с тем, что этот предмет является одним из необходимых при поступлении на многие специальности вузов.
Ожидания абитуриентов
1 июля, 09:00
ЕГЭ на ладони: ожидания абитуриентов до и после объявления результатов
200000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Минпросвещения поддерживает создание рабочей группы по гаджетам в школах
РИА
Новости
Проекты благоустройства Ленобласти вошли в число лучших практик Минстроя
Макет многопрофильного медицинского комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области
Современную многопрофильную клинику построят в Ленобласти
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Власти Адыгеи начали работу с куратором от правительства
Лента
новостей
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Детей из Иркутской области отправят в оздоровительные учреждения
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Военные перебросили в Иркутскую область 63 машины для помощи населению
В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А
В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
Татьяна Голикова
Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
В Тулуне уровень воды превысил проектные значения дамбы
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом аниматора
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Медведев отметил важность судоходства в укреплении межрегиональных связей
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
Лента новостейМолния