В Югре число стобалльных работ по ЕГЭ выросло вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Число работ, набравших максимальный балл в рамках единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Около 10 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ в Югре этим летом, более 6 тысяч из них набрали по различным предметам 80 баллов и выше.

"В целом, результаты достаточно неплохие как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению со средними баллами по России. Абсолютным же показателем является увеличение количества стобалльных работ - в этом году их 82, что в два раза больше, чем в 2018-м", - сказал Дренин.

По его словам, сразу трое 11-классников набрали 100 баллов по двум предметам в рамках ЕГЭ, один из них и вовсе "заработал" суммарно на всех экзаменах 288 баллов. Дренин также подчеркнул, что на рост положительных результатов повлияла, в частности, планомерная комплексная работа по повышению квалификации педагогов.

"В прошлом году все учителя Югры по русскому языку, математике, химии, биологии и обществознанию прошли курсы по повышению профессиональной квалификации. В ближайшее время курсы пройдут учителя иностранных языков. С каждым годом показатели югорских школьников становятся выше. Конечно, здесь все зависит и от самих ребят, и от уровня их подготовки к испытанию", - отметил он.

Подводя итоги государственной аттестации школьников в Югре, Дренин заявил, что экзамены прошли "на хорошем уровне".