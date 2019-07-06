В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Девять сотрудников сил безопасности погибли, 10 пострадали в результате нападения талибов на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак.
Отмечается, что талибы совершили скоординированное нападение на представителей сил правоохранительных органов на западе афганской провинции Герат в субботу.
9 security forces killed, 10 wounded in Herat assault: By Storai Karimi on 06 July 2019 HEART CITY (Pajhwok): At least nine security forces have been killed and 10 others wounded as a result of Taliban coordinated attack in western... read more https://t.co/3YeWpfF5pu pic.twitter.com/jZ7Y8ed3lp— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 6, 2019
Агентство Синьхуа со ссылкой на главу полиции провинции Аминуллу Омархила (Aminullah Omarkhil) сообщает, что в ходе атаки удалось ликвидировать также 10 боевиков и ранить еще 15.
"Мятежники (движения – ред.) "Талибан" под командованием Муллы Гусудина (Mullah Ghousuding) атаковали контрольно-пропускные пункты … в ранние часы субботы, вызвав ожесточенный бой, который продолжался в течение нескольких часов, и в результате 19 сражавшихся, включая 9 сотрудников служб безопасности, и 10 боевиков, в том числе и печально известный командир талибов … были убиты", - заявил Омархил агентству.
По его информации, 6 сотрудников сил безопасности получили ранения в перестрелке.