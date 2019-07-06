В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов

"Мятежники (движения – ред.) "Талибан" под командованием Муллы Гусудина (Mullah Ghousuding) атаковали контрольно-пропускные пункты … в ранние часы субботы, вызвав ожесточенный бой, который продолжался в течение нескольких часов, и в результате 19 сражавшихся, включая 9 сотрудников служб безопасности, и 10 боевиков, в том числе и печально известный командир талибов … были убиты", - заявил Омархил агентству.