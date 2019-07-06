В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Против гепатита А привиты 27 тысяч 87 человек в пострадавших от паводка районах Иркутской области, сказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.
"Привиты против гепатита А – 27 тысяч 87 человек, брюшного тифа – 513 человека, дизентерии – 2100 человек. Уничтожены 3 тысячи 162 трупа животных. Восстановлены утраченные документы, удостоверяющие личность 435 обратившихся граждан", - рассказал Мутко.
Как отметил вице-премьер, обеспечен оперативный контроль за ценами на товары (услуги) первой необходимости.
"По всем фактам завышения цен организовано реагирование через прокуратуру Иркутской области", - заявил Мутко.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.