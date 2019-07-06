В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Против гепатита А привиты 27 тысяч 87 человек в пострадавших от паводка районах Иркутской области, сказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.

"Привиты против гепатита А – 27 тысяч 87 человек, брюшного тифа – 513 человека, дизентерии – 2100 человек. Уничтожены 3 тысячи 162 трупа животных. Восстановлены утраченные документы, удостоверяющие личность 435 обратившихся граждан", - рассказал Мутко.

Как отметил вице-премьер, обеспечен оперативный контроль за ценами на товары (услуги) первой необходимости.

"По всем фактам завышения цен организовано реагирование через прокуратуру Иркутской области", - заявил Мутко.