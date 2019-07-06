Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T09:39Z
https://ria.ru/20190706/1556268412.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:39
528
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура в Москве в субботу составит плюс 17-19 градусов, ожидаются кратковременные дожди и пониженное атмосферное давление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-атлантическим антициклоном, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят дожди. Приток солнца ограничен, температура будет на пять градусов ниже нормы. То есть сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди", - сообщил Тишковец.
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Вчера, 09:59
Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве
По словам метеоролога, температура воздуха в Москве прогреется до 17-19 градусов, по области плюс 15-20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый.
"Атмосферное давление будет слабо падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы", - заключил синоптик.
000002
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Дворец бракосочетания № 1
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
РИА
Новости
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Французский эксперт рассказал о преимуществах "Северного потока — 2"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Лента
новостей
Samsung Galaxy S9
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
Косатка из китовой тюрьмы
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Подача документов в приемной комиссии университета. Архивное фото
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
09:25В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Лента новостейМолния