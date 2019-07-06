Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-атлантическим антициклоном, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят дожди. Приток солнца ограничен, температура будет на пять градусов ниже нормы. То есть сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди", - сообщил Тишковец.