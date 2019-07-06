Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура в Москве в субботу составит плюс 17-19 градусов, ожидаются кратковременные дожди и пониженное атмосферное давление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-атлантическим антициклоном, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят дожди. Приток солнца ограничен, температура будет на пять градусов ниже нормы. То есть сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди", - сообщил Тишковец.
По словам метеоролога, температура воздуха в Москве прогреется до 17-19 градусов, по области плюс 15-20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый.
"Атмосферное давление будет слабо падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы", - заключил синоптик.