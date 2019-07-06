В Приангарье возбудили шесть уголовных дел по фактам мародерства в зоне ЧС

ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Шесть уголовных дел возбуждено по фактам мародерства в районах прохождения паводка в Приангарье, сообщает ГУМВД Иркутской области.

Режим ЧС действует в Иркутской области, где от дождевого паводка пострадали 103 населенных пункта. В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт – город Тулун: 346 жилых домов с населением 1072 человека. В 14 пунктах временного размещения находятся 564 человека, из них 161 ребенок. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов с населением 2,8 тысячи человек.

За прошедшую неделю дежурные части органов внутренних дел в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах Иркутской области зарегистрировали 12 сообщений о кражах имущества. Сотрудники полиции установили пятерых подозреваемых, в том числе в хищениях из подтопленных домов местных жителей.

"По результатам проведенных доследственных проверок возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Принимаются все необходимые меры по их раскрытию", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.