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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

05:02
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фото
Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
АЛЕППО, 6 июл - РИА Новости. Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
На предприятии смогли найти работу вернувшиеся в город жители. Управляющий завода Хасан Аби раньше занимался крупным бизнесом: закупал товар за рубежом и продавал в Сирии. Во время войны несколько грузовиков с продукцией захватили террористы.
"Боевики украли весь товар, технику, я остался без денег. Спасибо, на этом заводе нашлась для меня работа, конечно, уже не руководитель, но на пропитание для моей семьи хватает", - рассказал он.
Сайдинг-панели в Алеппо пользуются большим спросом: люди возвращаются в город и восстанавливают свое жилье. Завод может дать работу сотням жителей города. Сейчас идет расширение производства - строятся новые промышленные площадки.
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"Да, непростая работа, да, жара, но мы хорошо справляемся со своей задачей. Ведь в том ангаре, который сейчас построим, нам же потом и трудиться", - говорит сотрудник предприятия по имени Нижмеддин Отнаджи.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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