В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

АЛЕППО, 6 июл - РИА Новости. Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.

На предприятии смогли найти работу вернувшиеся в город жители. Управляющий завода Хасан Аби раньше занимался крупным бизнесом: закупал товар за рубежом и продавал в Сирии. Во время войны несколько грузовиков с продукцией захватили террористы.

"Боевики украли весь товар, технику, я остался без денег. Спасибо, на этом заводе нашлась для меня работа, конечно, уже не руководитель, но на пропитание для моей семьи хватает", - рассказал он.

Сайдинг-панели в Алеппо пользуются большим спросом: люди возвращаются в город и восстанавливают свое жилье. Завод может дать работу сотням жителей города. Сейчас идет расширение производства - строятся новые промышленные площадки.

"Да, непростая работа, да, жара, но мы хорошо справляемся со своей задачей. Ведь в том ангаре, который сейчас построим, нам же потом и трудиться", - говорит сотрудник предприятия по имени Нижмеддин Отнаджи.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.