Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал прекратить атаки сил Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление администрации главы государства.
По данным агентства, президент встретился с главой заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем в Стамбуле.
"Президент Эрдоган вновь выразил поддержку признанному международным сообществом правительству Ливии и призвал прекратить нападения незаконных сил Хафтара", - пишет агентство.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.