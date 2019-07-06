Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Российские дипломаты возложили в пятницу цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в центре Вашингтона, который отдал несколько лет службе на российском флоте, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии в честь дня рождения адмирала 6 июля приняли участие дипломаты, представители военных аппаратов при посольстве и юнармейцы.

Джон Пол Джонс родился в Шотландии в 1747 году. Карьеру он начал на службе в Великобритании, потом уехал в Америку, где во время Войны за независимость был капером, дослужившись до капитана. После войны, когда каперство было запрещено, поселился в Париже.