Как московская бизнесвумен хочет побороть "вопиющий непрофессионализм"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Основательница сети семейных кафе Анастасия Татулова намерена стать депутатом Московской городской думы. На предстоящих выборах она выступит кандидатом от Восточного административного округа. Десять лет назад она открыла свое первое кафе, сегодня их уже около полусотни — причем не только в столице. Анастасия Татулова не раз сталкивалась с бюрократическими препонами, поэтому в качестве депутата она хочет бороться с необоснованными проверками бизнеса и улучшать деловой климат в городе.

Ее график расписан на недели вперед, договориться об интервью было непросто. Постоянные звонки, кипы бумаг на столе: бизнес-планы, решение проблем и даже дегустация новой линейки тортов…

— Мало того что у вас сеть из 52 кафе по всей России, так вы еще и ведете предвыборную кампанию. Зачем вам это?

— Сама суть предпринимательства в том, чтобы усложнять себе жизнь. Вообще предпринимательство — это сложно. Но у решения пойти в Мосгордуму есть и закономерность, и элемент случайности. Я с детства не могу пройти мимо, если понимаю, что надо что-то поправить, вмешаться и попытаться улучшить. Ну, такое качество характера, понимаете.

А случайность в том, что на меня вышел департамент предпринимательства и инновационного развития, это было ровно год назад перед выборами мэра.

Они предложили мне стать доверенным лицом Сергея Собянина и заняться проблемами предпринимательства, потому что я к ним все время лезу со своими инициативами по развитию этой сферы в Москве.

Понимаете, в силу разных причин нашему городу пока не сильно важны предприниматели, и это отражает ситуацию в стране в целом. Их в нашей стране в принципе три процента.

— И вы помогали мэрии бороться с таким положением дел?

— Я предлагала хотя бы начать учитывать интересы бизнеса при городском благоустройстве. Город должен развиваться, благоустраиваться, так происходит во всем мире, и предприниматели в этом заинтересованы не меньше, чем все остальные жители. Но почему, прежде чем браться за благоустройство улицы, нельзя встретиться с ее обитателями, включая работающих там бизнесменов, и не договориться по-человечески, составить, например, график работ? Та же сезонность важна: если летом перекопать дорогу перед палаткой с мороженым — ее владелец разорится. Он же зарабатывает только летом.

Все надо делать сообща. А власть просто спускает сверху решение "перекопать" — и предприниматели дохнут. Поэтому я согласилась стать доверенным лицом мэра, чтобы внести в его повестку наши предложения, получился список инициатив от моих коллег-предпринимателей. Мне важно их реализовать.

— Ведь чем лучше предпринимателю живется, тем больше он налогов платит…

— Эту логику разделяю и я, но ее, к сожалению, не разделяют в нынешней Мосгордуме.

Там нет предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Поэтому интересы этой категории там никто не защищает.

После выборов мэр наконец-то создал отдельный департамент, занимающийся этими вопросами, — департамент предпринимательства и инновационного развития — это уже шаг вперед. Но теперь важно, чтобы он существовал не для галочки, а отстаивал интересы предпринимателей при принятии решений по благоустройству, транспортным вопросам, капитальному строительству и реновации. Ведь, например, при проектировании новых кварталов необходимо продумывать инфраструктуру, учитывать, как надо спроектировать нижние этажи, чтобы в них могли эффективно и недорого разместиться все необходимые для москвичей сервисы, все, что будут там открывать местные бизнесмены. И любая неэффективность при разработке плана потом оборачивается высокими ценами для потребителя, так как предприниматель закладывает свои расходы в цену всегда, таковы экономические законы.

— С предпринимателями понятно. А у простых жителей какие проблемы?

— Уже больше четырех месяцев я практически каждый день встречаюсь с жителями ВАО, много нового узнала. Хотелось бы, чтобы у местной администрации было больше полномочий. Вот конкретное предложение: пусть жители округа сами решают, на что в приоритетном порядке надо тратить свой бюджет. Если людям десять лет обещают поликлинику, то, может, не надо прямо сейчас заниматься благоустройством двора и строить во дворе две детские площадки, если одна уже есть в соседнем.

Площадки важны, но поликлиника важнее. Проведите опрос, да хотя бы через портал Госуслуги, и в соответствии с ним распределяйте бюджет. Вот у меня 52 кафе. Если я буду сама за каждое из них решать, какой стол купить, то, во-первых, сойду с ума. Во-вторых, я ошибусь с выбором, пусть лучше директор решит. У него вероятность ошибки ниже, но я уже спрошу за результат.

Очень многие проблемы у нас упираются в то, что решения принимаются в вакууме, умозрительно. Поэтому Москве нужен закон об общественном контроле, который заставит чиновников на различных уровнях соотносить решения с мнением общественности. Должна быть отчетность и прозрачность: что, где и почему делается, какие сроки, какой результат. Сейчас очень просто создать удобную и доступную жителям онлайн-систему, где все это будет видно как на ладони.

Второе. Префектура и управа должны иметь какой-то механизм защиты своих предпринимателей, которые создают рабочие места и инфраструктуру в их округе. Но этих инструментов у них сейчас нет. Им, например, не подчиняются территориальные отделения контролирующих органов, которые беспрерывно кошмарят этого предпринимателя, а защитить его некому.

— Все эти вопросы, на ваш взгляд, должны решать депутаты Мосгордумы, а не мэрия?

— Эти вопросы в сегодняшней системе нельзя решать без принятия соответствующих городских законов. Но здесь мы подошли к важной проблеме: для действительно эффективного принятия решений надо менять сам подход к формированию Мосгордумы. Там сейчас 45 людей, которые представляют 45 избирательных округов. Во-первых, давайте смотреть, что такое избирательный округ. Вот я баллотируюсь по избирательному округу №17, в который входят район Перово, части районов Ивановское и Соколиная Гора. Что их объединяет, кроме того, что они находятся в ВАО? На Соколиной Горе есть проблемы с экологией, а в Ивановском нет — хороший зеленый район, зато там есть проблема с транспортной доступностью: нет метро и трамвая. Сбивать их в общий условный округ не очень правильно. Есть муниципальные депутаты, есть депутаты Мосгордумы городские, друг к другу они отношения не имеют, коммуникация не выстроена. Надо это менять.

Современный город состоит из сообществ. Они самая большая сила. Например, есть сообщество автомобилистов. А еще есть сообщество мам. Они могут входить в конфликт — одним нужны парковки во дворе, другим — безопасные для детей пространства. Есть зоозащитники, тоже значимая часть города. Есть экологи. Вот этим живет Москва, эти группы должны быть представлены в Думе.

Надо запретить точечную застройку, тем более на особо охраняемых территориях. Необходимо не урезать расходы на здравоохранение, а ввести статью городского бюджета "профилактика заболеваний".

— А в чем главная городская проблема, на ваш взгляд?

— Повсеместный вопиющий непрофессионализм. Вопиющий! У нас те же парки и охраняемые природные территории благоустраивают люди, которые ничего не смыслят в экологии. Вообще ситуация в Москве с ремонтами и в домах и подъездах, со всем, что связано с эксплуатацией и жилищно-коммунальным хозяйством катастрофическая. Если бы так работали в моей компании, то уже давно бы не работали. Это требует полной реформы и, опять же, прозрачности и регулярной обязательной отчетности перед жителями.

— Лозунг вашей кампании "Мне не все равно". Что вы в это вкладывали?

— Мне не все равно, как будет выглядеть наш город через год, через пять, через десять лет. Я видите ли, уезжать никуда не собираюсь. Я здесь работаю и живу, здесь дети мои живут, друзья. А те проблемы, о которых мы только что говорили, — тот же непрофессионализм — это же от безразличия. Чиновникам все равно, построили ли больницу в Перово, людям из коммунальных служб все равно, как будет выглядеть двор конкретного дома в том же Перово, соседу, бросающему бутылку из-под пива на детской площадке, все равно, как утром мама выйдет там гулять в осколках от бутылок.

И еще, что мне не все равно: неисполненные обещания. Я встречаюсь с людьми, а они очень категорично настроены против депутатов, им много лет приходят, обещают и потом ничего не исполняется. Много таких проблем на местах. И мне не все равно, что они не решаются.

— Можете рассказать о составе своего предвыборного штаба? Сколько в нем человек? Какая доля волонтеров?

— В основном составе штаба десять человек, это все люди, которым я доверяю, которые из бизнеса, и они тоже про результат, как и я.