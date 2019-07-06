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РИА Новости

7 июля: Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

10:00
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Религиозные праздники 7 июля
Рождество Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя" (Мф11:11).
В Русской православной церкви его рождение — великий праздник, хотя и не входящий в число 12 главных (двунадесятых). Празднуется оно за 6 месяцев до Рождества Христова – всегда в Петров пост.
Традиция эта зародилась еще в III веке в память событий, описанных в 1-й главе Евангелия от Луки. Согласно этому рассказу, праведные родители будущего пророка, священник Захария и его жена Елисавета, дожили до старости бездетными, и когда Захарии во время богослужения в Храме явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына, тот, естественно, усомнился, что это возможно, и тут же онемел. Речь к нему вернулась только после рождения сына, которому суждено было предсказать пришествие Иисуса Христа, а потом и крестить Его в водах Иордана.
Из-за этой 6-месячной разницы между рождением пророка и Мессии Рождество Иоанна Крестителя оказалось близко к летнему солнцестоянию, а Рождество Христово – к зимнему, то есть, под знаком Христа солнце начинает возрастать, а под знаком Иоанна — умаляться, по словам самого Иоанна: "Ему должно расти, а мне умаляться" (Ин. 3:30).
Иванов день празднуют по всей Европе. На Руси его народное название — Иван Купала — обычно связывают с неким языческим божеством, хотя само существование такого божества не подтверждено (первое упоминание о нем встречается лишь в поздней Густинской летописи XVII века, да и то по недоразумению: летописец, зная о "бесовских игрищах" на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога). По другой версии Иван Купала – это по-славянски Иоанн Креститель. Но дохристианские обычаи, связанные с днем летнего солнцеворота, оказались, действительно, очень живучи, а предшествующая ему ночь так и осталась в народном сознании самой мистической в году.
Основная часть купальских обрядов связана с водой, огнем и травами. Накануне праздника до захода солнца все обязательно купались — на севере чаще в банях, на юге — в реках и озерах. Ближе к закату разжигали костры — на холмах или у реки. Вокруг костров водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через него прыгали. Молодежь и дети, напрыгавшись через костры, бегали наперегонки, играли в горелки, менялись венками, искали волшебный цветок папоротника, открывающий все замки и дающий прозорливость и понимание языка зверей и птиц, купались в утренней росе. А в сам праздник обязательно поминали предков. Еще в XIX веке во многих деревнях к этому дню варили в складчину "обетную" кашу из ячменя и кормили ей нищих.
Со времен Средневековья обряды этого дня считались бесовскими и запрещались церковными властями всех конфессий, но они, видоизменяясь и меняя смысл, дожили до наших дней: только в 2013 году, по просьбе РПЦ, празднование Ивана Купалы и Дня Нептуна официально запретили проводить в Воронежской области.
По мнению этнографов, среди восточных славян в наиболее архаичной форме праздник сохранился у белорусов, отчасти у украинцев, русскими же основные элементы купальских обрядов были или забыты, или перенесены на другие праздники — Троицу и Петров день.
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религия
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