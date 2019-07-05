СК подтвердил гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что два человека погибли, а судно было перегружено.