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РИА Новости

СК подтвердил гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги

Вчера, 22:25
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что два человека погибли, а судно было перегружено.
"Подтверждается", - сказали РИА Новости в пресс-службе следственного управления, комментируя информацию о погибших.
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