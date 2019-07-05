В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.